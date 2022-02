Het is altijd even wennen aan de meedogenloze helderheid

Het gesprek met de hoffunctionaris was kort, Jantien zei: ,,We doen geen bruiloften en partijen”. Klaar. Dat was nu eenmaal de afspraak. En in sommige kringen is afspraak afspraak. Zonde van de tijd te overwegen daar voor één keer van af te wijken, ook al is die ene keer uitzonderlijk. Ik ben bevriend met de zanger van de band en die zei het ‘volstrekt logisch’ te vinden.



De reactie van de manager vind ik typisch West-Fries. In het verspreidingsgebied van De Gelderlander zijn West-Friezen dun gezaaid, maar ik ken er nogal wat, niet alleen van feesten (‘afterparty’s’) van De Dijk, maar ook uit de streek aan zee waar ik vaak ben. Is altijd even wennen aan de meedogenloze helderheid in woord en gebaar, maar uiteindelijk knap je ervan op, mijn verzet tegen aanstellerij wordt er nog intenser van. Ze vinden daar immers nogal vlug dat je je aanstelt. Kan lastig zijn, meestal niet.