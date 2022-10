Het is best leuk om energiezuinig bezig te zijn

Oproep Kom jij in de problemen door energiear­moe­de en kun je de rekening niet meer betalen? Wij zoeken jou

De berichten over energiearmoede volgen elkaar in rap tempo op. Van bakkers in de Achterhoek die in de problemen komen, tot een snackbarhouder met een maandelijkse energierekening van 50.000 euro en een gezin dat elke maand bijna 800 euro moet aftikken aan de energieleverancier.

20 september