Het is beter het carnaval te verplaatsen naar de zomer

Jouw MeningCarnavalsvierders hadden het afgelopen weekend veel last van het slechte weer. Veel carnavalsoptochten werden afgelast. Aangezien carnaval in de winter is, is de kans op slecht weer best groot. Om dit soort problemen voor te zijn, zou het wellicht handiger zijn om overal zomercarnaval in te voeren. Mooi weer (bijna) verzekerd.