Het is een gemis dat er de komende dagen geen carnaval is

in memoriam Oorlogsve­te­raan Les Ransom (1922-2021) overleefde Arnhem en de hel van Dresden

13:50 HULL / ARNHEM - De Britse oorlogsveteraan Les Ransom hoorde op 17 september 1944 bij de voorhoede van de luchtlandingstroepen bij de Rijnbrug in Arnhem. Als krijgsgevangene van Hitler-Duitsland overleefde hij in de nacht van 13 op 14 februari 1945 het vernietigende bombardement op Dresden. Ransom is maandag 8 februari op 98-jarige leeftijd overleden.