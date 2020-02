Het is een goed besluit om carnaval vanaf nu ­ verkleedfeest te noemen

tips Hoe moet je omgaan met drugsge­bruik van je kind?

16:07 ARNHEM - Directeur Eelco van der Kruk van het Thomas a Kempis College in Arnhem maakt zich ‘enorme zorgen’. In sommige klassen zou zeker de helft van de leerlingen weleens blowen. Het Trimbos Instituut informeert ouders over drugsgebruik bij kinderen. Een greep uit de tips van www.drugsinfo.nl