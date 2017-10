Het is een goed idee dat scholieren naar het Rijksmuseum moeten

Stutpalen in school om instorten te voorkomen

7:21 NIJMEGEN/ LENT - Bij het Citadel College in Lent zijn op drie verdiepingen stutpalen geplaatst om voor 100 procent te garanderen dat de boel niet instort. Tussen de tweede en derde verdieping van het in 2008 opgeleverde middelbare school zit een meterslange scheur in een betonplaat.