Het is een historische vergissing dat de Muur van Mussert rijksmonument wordt

Er was de afgelopen maanden veel te doen om de verloederde muur waar NSB-leider Anton Mussert voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog zijn Hagespraken hield. Slopen? Behouden? Inmiddels is de beslissing genomen. De Muur van Mussert op terrein De Goudsberg in Lunteren wordt een rijksmonument.