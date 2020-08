Het is een juist besluit om nertsenfokkerijen al in 2021 te sluiten

CORONAVIRUS LIVE | CBR: Onbegrijpe­lijk dat examen­klant corona­klach­ten verzwijgt, Duitsland verscherpt maatrege­len

22:31 Kandidaten voor het rijexamen verzwijgen klachten of een recente vakantie in risicogebied, bevestigt het CBR. Dit uit angst onderaan de wachtlijst terecht te komen. Nergens voor nodig, klinkt het, want zij krijgen kosteloos een nieuw examen op een ander moment. Duitsland ziet een toename van besmettingen en scherpt de regels aan. Wie geen mondkapje draagt, riskeert een boete van minimaal 50 euro. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je hieronder in ons liveblog. Het vorige liveblog lees je hier terug.