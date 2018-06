Het is een schande dat schippers staken en automobilisten daardoor moeten omrijden

Oud-minister Dijssel­bloem voor de klas in Altforst

5 juni ALTFORST - Alsof hij zo vanuit de ministerraad was gestapt, stond oud-minister Jeroen Dijsselbloem dinsdagmorgen bij basisschool De Tweestroom in Altforst voor de klas. Strak in het pak kwam hij een les geven over economie aan de kinderen van de leerjaren 6, 7 en 8.