Het is een slecht idee om de mondkapjesplicht nu al af te schaffen

Eerlijk over het vaderschap: ‘De verhalen waar het misgaat, zijn leuker om te delen’

9:06 Om half acht 's ochtends al naar het voetbalveld, slapeloze nachten en strijd over eten. Het vaderschap gaat niet alleen over rozen, ook al krijg je er heel veel voor terug. In de nieuwe podcast Dad or Alive interviewen presentator van de nieuwsupdates op deze site Manuel Venderbos en entertainmentdeskundige Eric de Munck wekelijks een bekende vader. En daarin willen ze vooral het eerlijke verhaal vertellen.