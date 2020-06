Het is een wijs besluit om met corona besmette nertsenfokkerijen zo snel mogelijk te ontruimen

VIDEO | UPDATE Twee mensen opgepakt bij verder rustige demonstra­tie tegen racisme in Goffert­park Nijmegen

5 juni NIJMEGEN - Bij een demonstratie tegen racisme en politiegeweld in de Verenigde Staten zijn in Nijmegen twee mensen aangehouden. De bijeenkomst in het Goffertpark verliep verder zonder incidenten, aldus een woordvoerder van de gemeente.