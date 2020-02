Het is enorm betuttelend om posters van Second Love te verbieden in je gemeente

Update Arnhemse youtuber verstoort uitzending van De Wereld Draait Door

21:18 Matthijs van Nieuwkerk is vanavond door twee youtubers van het kanaal Bondgenoten verrast in De Wereld Draait Door. De presentator kondigde een item aan over het wielerseizoen, maar werd onderbroken door twee jongens, waaronder Arnhemmer Benjamin Beernink, uit het publiek. Ze wilden hem graag een zelfgemaakte oeuvre-award uitreiken.