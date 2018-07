Het is gewoon zomer: een hitteplan is overbodig

jouw meningDat het warm is, weten we allemaal intussen wel. Al weken gaat het over droogte, oppassen met waterverbruik en zorgen dat je genoeg drinkt. Nu er een hittegolf aan komt, trekt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het Nationaal Hitteplan uit de kast.



Vind jij het een goed idee om mensen met zo'n plan te waarschuwen en tips te geven? Of is het een overbodige lijst vol inkoppers die voor elke zomer gelden?