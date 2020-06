Het is goed dat er eindelijk massaal actie wordt gevoerd tegen racisme

Gemeente over granuliet in Over de Maas: afspraak was dat er zand zou worden gestort

12 juni ZUTPHEN/ ALPHEN - Het dumpen van granuliet in Over de Maas had nooit plaatsgevonden als het bedrijf Nederzand zich aan de oorspronkelijke afspraken had gehouden. Dat zei wethouder Ans Mol van de gemeente West Maas en Waal in een rechtszaak over de stort.