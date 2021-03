Het is goed dat Harry en Meghan uit de school klappen over het Britse koningshuis

Wat waren ze geweldig: cassette­band­jes, gemaakt door een vriend die je graag het mooiste wilde laten horen wat hij kende

19:26 Te weinig staan we erbij stil dat iets is uitgevonden voordat we het de normaalste zaak van de wereld vinden, een voorwerp, een apparaat. Dat er iemand jarenlang dagdromend heeft gedacht aan een voorziening die het leven makkelijker of fascinerender maakte, en ineens was er een lichtgevend moment: nu heb ik het.