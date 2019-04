Het is goed dat minister Dekker niet hoeft op te stappen

‘Zorgelijke’ stijging incidenten door wangedrag op Europese vluchten

21:38 Elke drie uur wordt de veiligheid aan boord van een vliegtuig binnen Europa in gevaar gebracht door wangedrag van een passagier. In zeventig procent van de incidenten is sprake van agressie. Gemiddeld een keer per maand loopt een situatie zelfs zodanig uit de hand, dat er een noodlanding gemaakt moet worden.