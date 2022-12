Het is goed dat windmolens wijken voor beschermde dieren

Geplaagde hindoetem­pel wordt tijdens wederop­bouw belaagd met stenen: ‘Zagen ze uit de bosjes vliegen’

WIJCHEN - De Shree Raam Mandirtempel in Wijchen is in de nacht van zaterdag op zondag bekogeld met stenen. Op beelden is te zien hoe in ieder geval één persoon de tempel vanuit de bosjes bekogelt en daarna van dichtbij op de tempel in slaat.

16:44