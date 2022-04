Het is Koningsdag en bij deze feestjes kun je vandaag helemaal los!

Wat is er te doen op Koningsdag in Lingewaard en Overbetuwe?

ELST/BEMMEL - Waar in Heteren een nieuw bestuur en een twintigtal vrijwilligers Koningsdag in goede banen denken te leiden is in Elst de Kleedjesmarkt afgelast omdat er onvoldoende vrijwilligers zijn. Toch is het in bijna de hele Betuwe Koningsdag. Een overzicht.

