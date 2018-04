Het is logisch dat bouwbedrijven de prijzen wat laten oplopen

video Zoektocht naar goudvissen in Jansbeek levert één vis op: Nemo

8 april ARNHEM - De zoekactie naar goudvissen in de Jansbeek in Arnhem heeft één vis opgeleverd. Dat meldt initiatiefnemer Rob Garritsen. ,,Hij zat dichtbij de Rijn. We noemen hem Nemo.’’