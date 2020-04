Het is niet verstandig de coronaregels voor jongeren te versoepelen

Baakse paasbult door onbekenden in brand gestoken

20:55 BAAK - Onbekenden hebben zondagavond de paasbult in Baak in brand gestoken. De bult die normaal gesproken in brand wordt gestoken voor het paasvuur. Organisator Jan Willemsen werd zondagavond rond 19.00 uur gebeld dat de 40 kuub hout in brand stond.