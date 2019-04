Het is onbegrijpelijk dat Forum voor Democratie buiten het Gelderse bestuur wordt gehouden

Jouw meningForum voor Democratie maakt de komende vier jaar geen deel uit van de coalitie in Gelderland. Dat is althans als de VVD, CDA, ChristenUnie, SGP en GroenLinks er samen uitkomen. Informateur Mark Boumans heeft daar in ieder geval alle vertrouwen in. Het zijn met name omdat de standpunten over het klimaat die samenwerking tussen FvD en de andere partijen in de weg lijkt te zitten.