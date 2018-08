Het is onmenselijk om iemand na 26 jaar in Nederland opeens het land uit te sturen

Jouw meningARNHEM - Robbie Williams was tot voor kort dakloos en sliep in de bossen rond Arnhem. Sinds kort krijgt de Britse veteraan zijn leven weer op de rit, als bewoner van het Veteranenhuis in Heelsum. Maar volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst is Williams onrechtmatig in Nederland en moet hij het land waar hij al 26 jaar woont binnen drie weken verlaten.