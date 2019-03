Het is overdreven om de beveiliging van moskeeën in Nederland op te voeren na de aanslag in Christchurch

Overleden persoon in water Wijk bij Duurstede

20:00 In Wijk bij Duurstede is vanavond door passanten een lichaam in het water ontdekt. In de haven van de stad constateerden toegesnelde hulpverleners niet veel later dat zij niets meer konden betekenen voor de persoon, omdat deze al overleden was. De politie heeft de omgeving afgezet en gaat het lichaam later vanavond uit het water halen.