Het is terecht dat de eis van De Graafschap is afgewezen

Bestuur­ster zwaarge­wond bij eenzijdig ongeval op Dijkstraat in Herveld

22:40 HERVELD - Een automobiliste is deze donderdagavond zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de Dijkstraat in Herveld. Het slachtoffer raakte mogelijk de controle kwijt over haar auto en botste met de zijkant van de wagen tegen een boom.