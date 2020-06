Het is Vaderdag! Jullie zetten je vaders in het zonnetje en dat ziet er zo uit

Foto-albumVaders. Streng, lief, zacht en zorgend, grappig, eigenwijs, sportief of juist niet. Misschien nog bij je, misschien alleen in herinnering. Vandaag staan ze even in het zonnetje. Daarom vroegen we jullie je mooiste foto in te sturen van vaders met hun kinderen. Zie het resultaat hieronder. Fijne Vaderdag!