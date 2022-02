Het is verkiezingstijd, dus staan politici die aandacht willen weer in de rij

Waarom we ervan houden? De gemeenteraad mag misschien een saai imago hebben, als iets ertoe doet voor een regionaal nieuwsmedium als De Gelderlander is het wel de lokale politiek. Omdat die gaat over belangrijke zaken die bij u en mij om de hoek gebeuren. Over gemeenschapsgeld dat u en ik betalen. En over grote maatschappelijke onderwerpen zoals de komst van windmolens of het regelen van zorg voor ouderen. Waarom we die verkiezingen ook ‘haten’? Verkiezingstijd betekent dat de politici die normaal niet allemaal even happig zijn op kritische vragen of überhaupt het beantwoorden van vragen dan ineens in de rij staan om proefballonnetjes op te laten en verkiezingsbeloftes te doen. Ze willen aandacht. Want aandacht betekent (misschien wel meer) stemmen.

We moeten er alles aan doen om u, de kiezer, goed te informeren over de belangrijkste onderwerpen die spelen en wie er meedoen. Tegelijkertijd is de valkuil groot dat het in deze periode toch weer te veel over de poppetjes en het politieke spel gaat. Of dat ons ‘primeurs’ worden aangeboden: wethouders die exclusief nieuws aanbieden over een plannetje hier of daar, partijen die met voorstellen komen of zich ineens nadrukkelijk roeren in een dossier.



Dus moeten we extra waken voor onzin-items en een overdosis aan verkiezingspraatjes. En is het zaak telkens af te wegen welke verhalen we wel en niet brengen. Interviews met lijsttrekkers zijn prima, ze geven een beeld van wie er in de gemeenteraden het mogelijk voor het zeggen kunnen krijgen en waar ze voor staan. Tegelijkertijd moeten we die lijsttrekkers ook stuk voor stuk kritisch bevragen. Waar u vooral iets aan hebt: aan inzicht in waar de partijen voor staan. Om die reden lanceren we over een aantal weken een eigen stemwijzer. En nog belangrijker: al die beloftes zijn mooi, maar wat hebben de partijen en volksvertegenwoordigers die de afgelopen jaren al in de raad of in het gemeentebestuur zaten daadwerkelijk voor elkaar gekregen? Ook die terugblik op hoe gemeenten het afgelopen vier jaar deden is voor u, als kiezer, een belangrijke graadmeter. Daar gaat u dan ook genoeg over terugvinden in De Gelderlander.