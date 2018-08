Het kabinet gaat het einde van het jaar niet halen

update/video Glennis Grace loepzuiver in liveshow America's Got Talent

7:48 Glennis Grace heeft opnieuw indruk gemaakt met een overweldigend optreden bij America’s Got Talent. In haar eerste live show, de kwartfinale, bracht ze het theater volledig in vervoering met haar versie van de powerballade Never Enough uit de film The Greatest Showman.