Het kabinet gaat struikelen over het kinderpardon

jouw meningHet overleg in de regeringscoalitie over de toekomst van het kinderpardon zit muurvast. Maandag is de hele dag tevergeefs overlegd om eruit te komen voor het kamerdebat van morgen. De spanning is opgelopen omdat het CDA nu ook voorstander is van versoepeling van het kinderpardon, net als D66 en ChristenUnie. De VVD staat daardoor nu alleen.