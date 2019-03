Het kabinet moet bedrijven nog meer belasten

Ruim 2000 basisscho­len dicht door staking

11:26 Het aantal basisscholen dat vrijdag gesloten is vanwege de landelijke onderwijsstaking groeit nog steeds. Inmiddels staat de stakingsteller op ruim 2300 scholen, meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb). In het voortgezet onderwijs is de animo om te staken aanzienlijk lager. Ongeveer 30 middelbare scholen houden hun deuren vrijdag gesloten.