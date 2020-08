Het kabinet moet veel strengere maatregelen nemen in de strijd tegen het coronavirus

Bruls tevreden over extra bevoegdhe­den burgemees­ters: ‘Cruciaal dat iedereen zich aan de basisre­gels houdt’

21:54 NIJMEGEN - Hubert Bruls, voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, is tevreden over de extra bevoegdheden die premier Rutte vanavond aankondigde voor burgemeesters. ,,We willen coronabesmettingen zoveel mogelijk lokaal opsporen en tegengaan. Dat is in ons aller belang, willen we landelijke lockdown-maatregelen voorkomen”, laat de voorzitter van de Veiligheidsregio weten.