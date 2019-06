Het kan vannacht zomaar weer losgaan in Gelderland

Net als afgelopen nacht verwacht Huirne dat het felle weer zich heel lokaal voordoet. Rheden kreeg afgelopen nacht de zwaarste klappen te verduren, omdat er een vernietigende tornado door het dorp raasde.



In de Achterhoek bleef het rustig, maar even verderop over de grens bij Dinxperlo, in Bocholt, waarde ook een tornado rond die auto's en daken optilde. Zowel in Rheden als Bocholt zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen, maar de ravage is enorm.



,,Tornado’s zijn zeldzaam, want we hebben er hier zelden de goede omstandigheden voor, maar heel af en toe heb je zo’n explosieve situatie”, zegt Huirne.