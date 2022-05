Het kostte vier jaar en 23 miljoen euro, maar dan heb je ook wat: ‘Museum Arnhem is wakker gekust’

Michael van Gerwen zeker van de finale-avond Premier League Darts, maar verliest van Gerwyn Price

Michael van Gerwen heeft zich donderdagavond in Sheffield verzekerd van de finale-avond in de Premier League darts. In Sheffield rekende 'Mighty Mike’ achtereenvolgens af met Peter Wright (6-1) en Michael Smith (6-5). In de finale moest de Brabander zijn meerdere erkennen in Gerwyn Price.

8:43