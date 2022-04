Het laatste appje van Silas aan zijn grote liefde Anniek komt nooit: op weg naar Vriezenveen verongelukt hij

Organisa­ties slaan handen ineen tegen ouderenmis­bruik: ‘Het is moeilijk te ontdekken en lastig te stoppen’

Mishandeling en (financieel) misbruik van ouderen komt steeds vaker voor. Daarom hebben dertien bedrijven en organisaties in Wageningen de handen ineengeslagen. Onder de naam Lokale Alliantie gaan ze hun best doen om deze ongewenste zaken te voorkomen of te stoppen.

