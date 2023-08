Het leven van Freddie was een lang gevecht, moeder schrijft er nu een boek over

Oorlog Oekraïne LIVE | Oekraïne: stad Robotyne is bevrijd; luchtha­vens Moskou even dicht wegens droneaan­val

Rusland heeft maandagochtend opnieuw een aanval met drones afgeslagen in de regio Brjansk. Het vliegverkeer bij Moskou was daarom vannacht een tijd opgeschort. En: de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt bereid te zijn verkiezingen te organiseren ondanks de oorlog in zijn land op voorwaarde dat Westerse bondgenoten de kosten delen en het parlement ermee instemt. Lees hieronder alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne.