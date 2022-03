Het loopt storm bij de verhuiscoach: ‘Hoe is het met de zolder?’

Marloes Derksen is een van die verhuisadviseurs. Ze is nog maar koud een maand bezig en inmiddels heeft ze contact met dertig mensen in de regio Nijmegen. Mensen die graag willen verhuizen en daarbij hulp nodig hebben.



‘Hoe is het met de zolder?’ Dat is het eerste wat Derksen vraagt als ze bij potentiële verhuizers aan tafel zit. ‘Wil je het zien?’ is dan de reactie. ‘Die staat helemaal vol.’



Begin daarmee, met opruimen van zolder, kelder of schuurtje, is haar advies. ,,Want op het moment dat we een andere woonruimte hebben, heb je niet nog een half jaar de tijd.”