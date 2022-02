Het lukte deze zussen jarenlang niet om kinderen te krijgen, toen werden ze in dezelfde week zwanger

Nee, het ging allemaal bepaald niet ‘vanzelf’. En het was eigenlijk ook niet echt de bedoeling. Maar tóch is het een droom die uitkomt. Zussen Wietske van Vliet (27) en Franka Smits (29) werden in dezelfde week zwanger én bevielen ook nog eens in dezelfde week van hun dochters Lizzie en Fae (acht weken). ,,We zaten met zijn vieren te huilen.”