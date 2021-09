‘Het Mariabeeldje geeft een soort geluksgevoel’

Tineke Geven, yogalerares in Nijmegen, heeft altijd wat met Mariabeelden gehad. Bij haar thuis staan er een stuk of tien en achter elk beeld schuilt een verhaal. Maar er is één beeld, en dus een verhaal, dat eruit springt en verteld moet worden, vindt ze.



Geven is sinds 1976 yogalerares. Toen was yoga een way of life en waren yogi hippies. Geven droeg kazuifels en sliep onder de baldakijnen. ,,Yoga ging over het leven zelf. Je sprak over de wereld, de politieke verhoudingen, religie.” Tegenwoordig doet de 70-plusser geen kop- en handstanden meer, maar geeft ze wel nog yogales aan kleine groepen. ,,Yoga gaat altijd om ontspanning en meditatie, maar soms heb ik cursisten die zich in een zware tijd van hun leven bevinden. Sommigen zijn dan zo depressief dat ze zelfmoord overwegen.”