Het mysterie van witte aanslag op woningen in een nieuwbouwwijk: ‘Waar komt dit vandaan?’

oorlog oekraïne LIVE | Zelenski: meer productie uit olie- en gaslanden nodig tegen ‘chanteren’ Rusland, tien humanitai­re corridors

Oekraïense president Zelenski roept in Qatar olie- en gasrijke landen de productie op te voeren zodat Rusland andere landen niet meer kan ‘chanteren’ met de energiebronnen. Verder zijn er voor vandaag tien humanitaire corridors aangekondigd. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.

11:17