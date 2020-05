Het nieuwe testbeleid van de GGD: kan ik doen alsof ik ziek ben?

zeven vragenNIJMEGEN/ARNHEM- Binnenkort kan iedereen met klachten worden getest op het coronavirus. De test wordt afgenomen door de GGD. Is er wel voldoende plek? En kan ik liegen tegen de GGD? Zeven vragen over het nieuwe testen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Iedereen met klachten als verkoudheid, niezen, hoesten, moeilijk ademen en koorts kan als alles landelijk op tijd geregeld is vanaf 1 juni bellen met een landelijk nummer.



De telefonist stelt verschillende vragen over het ziektebeeld. Zij beslist dan of de test nodig is. Op een bepaalde tijd meldt de man of vrouw die corona die denkt corona te hebben zich in de teststraat die iedereen zelf mag uitkiezen. Als je in Arnhem woont, mag je ook in Tiel laten testen. Na 24 tot 48 uur weet je of je positief getest bent.

Wat nu als ik geen klachten heb? Kan ik doen alsof?

In principe kan dat, in de teststraat zelf wordt niet meer getoetst op klachten. Maar, zo zegt Giovanna van IJzendoorn van de GGD Gelderland-Zuid: dat testen is echt geen pretje. Er gaat een wattenstaafje diep je neus en je keel in. ,,En als je geen klachten hebt heeft de test weinig waarde. Als je test negatief is, zegt het niet of je de ziekte hebt gehad hebt en geeft het ook geen garantie voor de toekomst, een dag later kun je de ziekte alsnog oplopen.’’

Is er wel voldoende plek?

De drie GGD's in de regio zeggen alle drie er klaar voor te zijn. Van IJzendoorn: ,,Wij worden in Gelderland-Zuid geacht straks 760 tests per dag te kunnen doen. Daar zijn we klaar voor. Ter vergelijking: op dit moment doen we er zo'n 70 per dag.’’



De GGD's maken gebruik van eigen personeel dat anders ingezet wordt en van co-assistenten die in het ziekenhuis nu niet kunnen werken. Daarnaast krijgen GGD-en hulp aangeboden door veel (oud-)zorgmedewerkers, Defensie en het Rode Kruis.

Quote Beelden uit Duitsland, waarbij mensen in cafés hun gegevens moeten opschrij­ven als ze een drankje komen drinken, gaan we in Nederland niet zien

Ik ben positief getest op corona, wat gebeurt er dan?

Uiteraard moet je dan zelf thuis blijven, net als de rest van je huishouden. Daarnaast start de GGD een contactonderzoek om er achter te komen met wie je contact hebt gehad in de afgelopen tijd



,,Al twee dagen voor je klachten hebt, kun je besmettelijk zijn. Vanaf die dag gaan we alle contacten na’’, zegt van IJzendoorn.

Moet ik vanaf nu bij gaan houden waar ik heen ga?

Nee. Beelden uit Duitsland, waarbij mensen in cafés hun gegevens moeten opschrijven als ze een drankje komen drinken, gaan we in Nederland niet zien.



Volgens arts infectieziektenbestrijding Sabiena Feenstra lukt het de meeste mensen goed uit het hoofd te herinneren waar ze zijn geweest en met wie ze intensief contact hebben gehad.

Ik spreek steeds meer mensen, moeten ál die mensen gebeld worden?

Inderdaad. Tot vorige week stuurde de GGD vooral brieven naar mensen met wie coronapatiënten contact hadden gehad. Dat wordt nu opgeschaald. Die mensen worden nu gebeld en na een periode van een week nog eens nagebeld.



,,Per coronabesmetting staat er vijf uur voor het contactonderzoek. Daar komen we meestal wel aan’’, zegt Feenstra. Ze merkt duidelijk dat mensen steeds meer contacten hebben dan een maand geleden. ,,Dat betekent meer werk voor ons.’’ Het gaat om de intensieve contacte , dus niet de mensen die je gepasseerd hebt in de supermarkt.

Worden door besmette personen altijd alle contacten gemeld, wat als ze een affaire buitenshuis hebben?

Dat kan de GGD moeilijk controleren. Het beeld dat heerst bij de instelling is dat mensen die besmet zijn met het virus altijd heel goed meewerken met het onderzoek.



,,We vertellen ze de noodzaak van het contactonderzoek. En dan kan het zijn dat ze ons niet melden dat ze die affaire hadden, maar dat ze die persoon zelf wel melden dat hij of zij het virus mogelijk ook heeft. Dat zien we ook regelmatig bij mensen die een soa hebben’’, zegt Feenstra.