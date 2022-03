Het ongemak spat van Vitesse en ‘zijn’ Rus Oyf af: ‘Bij glashard bewijs moet de eigenaar weg’

Russen stopten al 155 miljoen in Vitesse

De Russen hebben sinds 2010 al 155 miljoen euro in Vitesse gestopt. De huidige bewindvoerder Valeri Oyf steunt zo de eredivisionist uit Arnhem. Hij past ook jaarlijks tekorten bij.



Oyf gebruikt voor de betalingen aan Vitesse de firma Performance Management Holding BV. Op de rekening prijken naast de winst van 9 miljoen in het boekjaar 2018 ook de stevige verliezen van de voorbije jaren. Dat is voor 2020 een bedrag van 4,309 miljoen euro en voor 2019 liefst 16,486 miljoen. Performance Management is de Vitesse-rekening.



Oyf heeft Vitesse een financiële garantie afgegeven tot juli 2023. De directie bezit een mandaat om de huidige koers voort te zetten. De club wil de jaarlijkse verliezen terugdringen, maar sportieve aspiraties overeind houden. Het budget voor de selectie bedraagt zo circa 8 miljoen euro.



Vitesse is in Nederland door de KNVB op financieel vlak ingedeeld in de categorie met gezonde clubs. De eredivisionist voldoet aan de Europese regels van Financial Fair Play, de voorschriften omtrent een deugdelijk huishouding.