Het oosten van het land wordt over honderd jaar een hotspot dankzij zijn hoge ligging

Mensen worden doodgegooid met doembeelden - over de opwarming van de aarde, over afnemende biodiversiteit, over stikstof en hoe dat de natuur in ons land kapot maakt. ,,Maar er was geen plaatje van waar we eigenlijk naartoe moeten met z’n allen”, zegt Tim van Hattum, programmaleider Klimaat van de Wageningen Universiteit (WUR). ,,Nu wel.”