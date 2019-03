Het openbaar vervoer? Ik moet er niet aan denken. Ik rij wel om.

NS verwacht topdrukte voor concerten Snollebol­le­kes en zet langere treinen in

7:18 ARNHEM/ DUIVEN - De NS zet vrijdag- en zaterdagavond langere treinen in om concertgangers van het concert van Snollebollekes in GelreDome van en naar Arnhem te vervoeren. Vooral na afloop van het concert verwacht NS ‘een enorme piek’ in het aantal reizigers, zo zegt een woordvoerder.