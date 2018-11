Het opleggen van zes stadionverboden is alleen maar symboolpolitiek

Luciën van Riswijk nieuwe burgemees­ter van Zevenaar

8 november ZEVENAAR/ DRUTEN - Luciën van Riswijk is donderdagavond voorgedragen als nieuwe burgemeester van Zevenaar. Van Riswijk (50) is sinds 2009 burgemeester van Druten. Hij was een van de elf sollicitanten naar de burgemeestersfunctie in Zevenaar.