Het park bestaat uit dor gras, rotzooi en zielige bomen

En alhoewel deze wijk qua bebouwing volledig is vastgegroeid aan de Europese stad staat halverwege een bord dat duidelijk maakt dat we nu in een andere gemeente zijn. Van het afduwen van deze wijk begrijp ik van alles. Het hotel is gerenoveerd, maar dat is bij aankomst aan de buitenkant niet te zien. Het is een tien verdiepingen tellend gebouw op een oneindige betonnen plaat. Her en der probeert een groenstrook nog groen te zijn, maar zeker in deze zomer en met de overdaad aan afval en peuken, die uit de autoramen zijn gegooid, valt dat niet mee.

We slapen prima. We zitten vijfhoog, dus als je van je afkijkt in de verte zie je vooral het silhouet van de gotische kathedraal van de stad. Vanaf het balkon naar beneden kijken is minder goed voor het toeristische goede gevoel. Maar omdat het tijd is om de hond uit te laten, ga ik op zoek naar een park. De man achter de receptie zegt dat die aan de overkant van de straat te vinden is.



Via de trambaan, een verlaten coronatestcentrum en een parkeerplaats van goedkope kledingwinkels kom ik bij iets dat ooit is aangelegd als park. Dor gras, rotzooi en wat bomen die heel treurig ogen, vormen nu het geheel. De hond plast tegen een boom, kijkt ongeïnspireerd rond en krijgt prompt last van een droge grasaar die in zijn voetzool prikt.



Terug bij het hotel gaat hij meteen bij de auto staan. Goed functionerend instinct. Wegwezen hier.