Het piept en kraakt bij de teststraat van de GGD nu ziekteverzuim ook hier een probleem wordt

Zo merkt de GGD in de regio Gelderland-Zuid (Omgeving Nijmegen en Tiel) dat het tegen haar eigen grenzen oploopt bij het testen. ,, We zien dat de wachttijd voordat men getest kan worden verder oploopt. Wat ons nu ook parten begint te spelen is het ziekteverzuim onder eigen personeel. We zien dit ook oplopen als gevolg van besmettingen’’, zegt een woordvoerder. ,,We voldoen nog wel aan de landelijke norm qua aantal testen per dag. maar de vraag is nu groter dan we qua capaciteit aan kunnen.’’