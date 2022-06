Het rapport voor een andere landbouw ligt al twintig jaar in een diepe la

Er volgt een opsomming van maatregelen die de veeteelt veel diervriendelijker maakt, aanzienlijk minder schade oplevert voor de volksgezondheid en het milieu en waarbij de boer een goed inkomen heeft. Het rapport verdween, zoals de meeste rapporten van de vele commissies die de politiek in het leven roept wanneer een kwestie te heikel is, in een diepe la. In mijn herinnering was er destijds in het Haagse geen grote opwinding en bij de boeren evenmin.