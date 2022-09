Het rolstoelvriendelijke huis van Mirjam: ‘De inrichting is sober, ik ben van het weglaten’

binnenkijken bij,,Vind je de buitenkant niet lelijk? Wij wel. Toen we hier gingen kijken, dachten we: Oei, dit huis is niks, niet onze smaak. Maar toen we binnenkwamen, werden we heel blij...Het is en prachtige ruimte. Kom, dan laat ik het je zien.”

Mirjam Veenendaal betrok vijf jaar geleden met haar man hun nieuwbouwhuis in Arnhem-Zuid. Het eerste dat opvalt in de woonkamer, is het bijna 6 meter hoge plafond met houten balken en de hoge raampartij aan de tuinzijde. ,,Net paleis Soestdijk, die ramen”, lacht de bewoonster.

Een gelhaard dient als roomdivider. ,,Als we alle vijftien bij elkaar zijn, met onze vier kinderen, hun partners en de kleinkinderen, schuiven we de haard weg. We hebben een tafel laten maken op precies dezelfde hoogte als onze eettafel, die schuiven we daaraan. Het is daarom ook wel prettig dat de inrichting sober is, ik ben van het weglaten.”

Koopwoning verruild toen man gehandicapt werd

De roze bank geeft de kamer kleur. Evenals de roestkleurige stalen kastdeuren van de tv. Datzelfde materiaal vind je terug in het hele huis, waaronder in het hoofdeinde van hun bed. ,,We hebben een smid uit onze kennissenkring gevraagd om de tv-kast te bekleden. Hij heeft ook de plaat gemaakt die de twee kastjes tegen de muur met elkaar verbindt. Ik vind dat vette staal heel mooi. Eerst heeft het een tijd in de regen gestaan, waardoor het deze warme kleur kreeg.”

Het echtpaar had net hun koopwoning verruild voor een huurhuis, toen de man gehandicapt raakte. ,,Hij mist zijn onderbeen en ik brak mijn voet. We moesten op onze billen de trap op en af, want we mochten van de woningbouwvereniging geen traplift plaatsen.” Uiteindelijk belandden ze bij dit koophuis, met een slaapkamer en badkamer op de begane grond. ,,Er zat al een mooie vloer in, mooi sanitair, een mooie keuken.”

Veel wandelen

De tuin is klein en betegeld, vanwege de rolstoel. Twee bomen geven de nodige schaduw. ,,Ik wou ze eerst weghalen, maar nu ben ik er blij mee. Het wordt hier heel heet in de zomer.” Ze wandelt veel in de omgeving. ,,Die is zó prachtig! We gaan hier nooit meer weg!”

Mogen we ook eens bij jou binnenkijken? Voor deze rubriek laat elke week een andere lezer zijn of haar woning zien. Het maakt niet uit wat voor woning je hebt: misschien zit er wel een speciaal verhaal aan je huis. Of je woning juist zo opvallend omdat ‘ie zo groot, klein, mooi, sierlijk of in een bepaald thema is. Misschien woon je wel in een studentenhuis, in een woongroep of in een tiny house: alle inzendingen zijn welkom. Wij zijn in alle gevallen benieuwd naar het verhaal achter uw huis! Laat het ons dus weten en geef je op. Stuur daarvoor een e-mail naar mijngelderlander@gelderlander.nl. Vermeld daarbij ook hoe we het beste contact op kunnen nemen. Een fotograaf komt dan langs om een foto te maken, ook houdt een van onze redacteuren dan een interview. Wie tips heeft over huizen in de regio, kan dat uiteraard ook laten weten!