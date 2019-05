Het Songfestival 2020 moet plaatsvinden in GelreDome

Onbekenden plaatsen An­ti-Europa leuzen in Dukenburg en Malden: ‘Stop het vierde Reich’

13:40 NIJMEGEN - Op diverse plekken aan de Rijksweg tussen Nijmegen en Malden zijn dit weekend anti-Europa leuzen geplaatst. Ook in de Nijmeegse wijk Dukenburg is het raak: niet alleen staan teksten als ‘Stop het vierde Reich’ gespoten op verkiezingsborden, ook zijn verkiezingsposters van D66 - de grootste pro-EU partij in Nederland - beklad.