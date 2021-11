Het ‘stille midden’ houdt zich netjes aan de coronaregels, maar niemand die het ziet

Mijn leven, mijn dromen Lieve (12): ‘Arnhem is leuk, maar misschien wil ik in de toekomst wel in België wonen. Dat taaltje is zo lief’

Hoe ziet je leven eruit als je jong bent en waar droom je over? We vragen het deze week aan Lieve van Ouwerkerk (12). Met haar vader en moeder en tweelingbroer Hugo woont ze in Arnhem.

