Het vaccin werkt: hoe een positieve test ook echt goed nieuws kan zijn

De verpleegkundige van het Nijmeegse Vaccinatiecentrum vraagt in welke arm ze de naald mag zetten om een buisje bloed af te tapen. Links graag, dezelfde arm als waar drie weken geleden de eerste shot Pfizer in is gegaan. Die vaccinatie deed voor het gevoel weinig: beetje spierpijn op de prikplek, dat was het wel.



Het buisje bloed is bedoeld voor een zogeheten serologische test, testen die ook het RIVM gebruikt om te kunnen inschatten hoeveel mensen in Nederland eerder met het virus besmet zijn geweest en of mensen afweer opbouwen en behouden tegen het virus. De test die het Vaccinatiecentrum gebruikt is door het RIVM goedgekeurd, meldt de verpleegkundige.